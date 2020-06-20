Германия

Закончились два поединка чемпионата Германии.

Бавария уже в ранге чемпиона принимала на своем поле Фрайбург. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, мюнхенцы трижды огорчили соперника.

За хозяев точными ударами отметились Киммих и Левандовски.

Бавария — Фрайбург 3:1

Голы: Киммих, 15, Левандовски, 24, 37 — Холер, 33

Бавария: Ульрайх — Павар, Мартинес (Ричардс, 85), Боатенг, Эрнандес — Киммих, Горецка — Сингх (Коман, 64), Мюллер (Мусиала, 88), Кюизанс (Зиркзее, 64) — Левандовски

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер (Абраши, 87) — Шаллаи (Квон Чхан Хун), Кейтель (Франтц, 64), Хефлер, Грифо (Иттер, 75) — Холер (Вальдшмидт, 64), Петерсен

Хоффенхайм, в свою очередь, не оставил шансов Униону и продолжил борьбу с Вольфсбургом за шестое место.

Хоффенхайм — Унион 4:0

Голы: Бебу, 11, Крамарич, 39, Даббур, 45+2, Баумгартнер, 68

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Бичакчич, Хубнер (Акпогума, 78) — Гриллитч (Цубер, 73) — Кадержабек, Гейгер (Самассеку, 58), Крамарич (Бруун-Ларсен, 74), Сков — Даббур (Баумгартнер, 58), Бебу

Унион: Николас — Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Паренсен, 62) — Триммель, Андрих (Кроос, 71), Промель, Райхель — Малли (Ингвартсен, 62) — Уджа (Абдуллахи, 62), Андерссон (Меес, 85)

Предупреждения: Даббур — Фридрих, Андрих, Андерссон