Германия

"Шмели" заключили контракт с бельгийцем.

Официальный твиттер дортмундской Боруссии объявил о подписании контракта с крайним защитником ПСЖ Тома Менье.

Напомним, бельгийский футболист присоединился к "шмелям" на правах свободного агента, так как его соглашение с парижанами подошло к концу.

Отмечалось, что Боруссия видит в Менье потенциальную замену фулбеку Ашрафу Хакими, который вернется в Реал по истечению своей двухлетней аренды.

Ранее сообщалось, что Дортмунд продлил действующий контракт с голкипером команды Романом Бюрки.