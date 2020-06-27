Главный тренер Баварии не стал комментировать не принадлежащих ему игроков.
Ашраф Хакими, Getty Images
27 июня 2020, 06:40
Баварии приписывали интерес к правому защитнику Реала Ашрафу Хакими, второй год выступающему в дортмундской Боруссии.
"Ашраф сейчас на контракте в Дортмунде. И, по-моему, он все еще принадлежит Реалу", — цитирует тренера Баварии Ханси Флика Goal.
"Поэтому мне нечего думать о Хакими. Сейчас очень сложно планировать что-то касательно трансферов. Поэтому я бы не хотел обсуждать эту тему".
"Мы находимся в постоянном контакте со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. Я полностью уверен, что в следующем сезоне у нас будет очень хорошая команда".
Итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо утверждают, что Интер близок к договоренности с Реалом о переходе Ашрафа Хакими, а сам игрок уже согласился на переход в стан "нерадзурри".