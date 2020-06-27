Германия

Главный тренер Баварии не стал комментировать не принадлежащих ему игроков.

Баварии приписывали интерес к правому защитнику Реала Ашрафу Хакими, второй год выступающему в дортмундской Боруссии.

"Ашраф сейчас на контракте в Дортмунде. И, по-моему, он все еще принадлежит Реалу", — цитирует тренера Баварии Ханси Флика Goal.

"Поэтому мне нечего думать о Хакими. Сейчас очень сложно планировать что-то касательно трансферов. Поэтому я бы не хотел обсуждать эту тему".

"Мы находимся в постоянном контакте со спортивным директором клуба Хасаном Салихамиджичем. Я полностью уверен, что в следующем сезоне у нас будет очень хорошая команда".

Итальянские журналисты Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо утверждают, что Интер близок к договоренности с Реалом о переходе Ашрафа Хакими, а сам игрок уже согласился на переход в стан "нерадзурри".