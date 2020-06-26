"Нерадзурри" находятся на продвинутой стадии переговоров с Реалом.
Ашраф Хакими, Getty Images
26 июня 2020, 19:47
Правый защитник Реала Ашраф Хакими согласился перейти в Интер, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Коллега Джанлуки, Фабрицио Романо, утверждает, что Интер находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу игрока.
В нынешнем и предыдущем сезоне Ашраф на правах аренды выступал за дортмундскую Боруссию, став одним из лучших правых защитников Бундеслиги. Интерес к игроку также приписывали Баварии.
Боруссия Д уже готовится к уходу Хакими — дортмундцы подписали на его позицию игрока сборной Бельгии Тома Менье из ПСЖ.
Сейчас Интер на позиции правого защитника рассчитывает на Виктора Мозеса. За выкуп нигерийца у Челси нужно заплатить 12 млн евро.