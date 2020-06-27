Представляем вашему вниманию результаты последнего тура чемпионата Германии.
Сезон-2019/20 в немецкой Бундеслиге официально подошел к концу. В последнем туре Бавария разгромила Вольфсбург, Айнтрахт едва не упустил победу над Падерборном, Унион обыграл Фортуну, а Фрайбург не оставил шансов Шальке.
Вольфсбург — Бавария 0:4
Голы: ... — Коман, 4, Кюизанс, 37, Левандовски, 72 (пен.), Мюллер, 79
Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс (Кнохе, 74), Понграчич, Руссийон (Хорн, 85) — Штеффен (Мармуш, 61), Арнольд, Гилавоги, Брекало (Жоао Виктор, 61) — Гинчек (Герхардт, 74), Вегорст.
Бавария: Нойер — Алаба (Люка Эрнандес, 80), Боатенг, Одриосола (Павар, 62), Дэвис — Горетцка (Киммих, 80), Кюизанс, Мюллер — Гнабри (Коутиньо, 62), Левандовски, Коман (Перишич, 62).
Предупреждения: Вегорст, Гилавоги — ...
На 71-й минуте Гилавоги получил красную карточку.
Айнтрахт — Падерборн 3:2
Голы: Роде, 9, Андре Силва, 33, Дост, 52 — Дрегер, 55, Михель, 75
Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Хинтереггер, Ндика — да Кошта, Роде, Кор (де Гузман, 78), Камада, Костич — Дост (Пасиенсия, 78), Андре Силва (Соу, 66).
Падерборн: Цингерле — Дрегер (Хольтманн, 85), Килиан (Фридьоунссон, 75), Янс, Коллинс, Антви-Аджей — Сабири (Эванс, 85), Риттер (Прегер, 75), Василиадис — Србены (Цолински, 66), Михель.
Предупреждения: ... — Михель
Унион — Фортуна 3:0
Голы: Уджа, 26, Гентнер, 55, Абдуллахи, 90 — ...
Унион: Гикевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Премель (Беккер, 66), Кроос (Малли, 62), Гентнер — Бюльтер (Паренсен, 82), Уджа (Абдуллахи, 62), Меес (Шмидебах, 62).
Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Йоргенсен (Хоффманн, 29), Гиссельманн (Зуттнер, 62) — Циммерманн, Штегер, Бодзек (Моралес, 62), Томми — Скрибски (Ковнацки, 62), Хеннингс, Караман (Циммер, 74).
Предупреждения: ... — Ковнацки
Фрайбург — Шальке 4:0
Голы: Вальдшмид, 20, 57, Шмид, 38, Хелер, 46 — ...
Фрайбург: Флеккен — Шмид, Линхарт (Франтц, 75), Хайнц, Гюнтер — Шаллаи, Кайтель (Абраши, 67), Хефлер (Кох, 74), Грифо — Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 66), Хелер (Петерсен, 66).
Шальке: Нюбель — Беккер (Бужеляб, 46), Кабак (Тиав, 46), Очипка, Миранда — Калиджури, Маккенни, Шорф, Боздоган — Матондо, Кутуджу (Раман, 46).
Предупреждения: Линхарт — ...