Сезон-2019/20 в немецкой Бундеслиге официально подошел к концу. В последнем туре Бавария разгромила Вольфсбург, Айнтрахт едва не упустил победу над Падерборном, Унион обыграл Фортуну, а Фрайбург не оставил шансов Шальке.

Вольфсбург — Бавария 0:4

Голы: ...  Коман, 4, Кюизанс, 37, Левандовски, 72 (пен.), Мюллер, 79

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Брукс (Кнохе, 74), Понграчич, Руссийон (Хорн, 85) — Штеффен (Мармуш, 61), Арнольд, Гилавоги, Брекало (Жоао Виктор, 61) — Гинчек (Герхардт, 74), Вегорст.

Бавария: Нойер  Алаба (Люка Эрнандес, 80), Боатенг, Одриосола (Павар, 62), Дэвис — Горетцка (Киммих, 80), Кюизанс, Мюллер — Гнабри (Коутиньо, 62), Левандовски, Коман (Перишич, 62).

Предупреждения: Вегорст, Гилавоги — ...

На 71-й минуте Гилавоги получил красную карточку.

Айнтрахт — Падерборн 3:2
Голы: Роде, 9, Андре Силва, 33, Дост, 52 — Дрегер, 55, Михель, 75

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Хинтереггер, Ндика — да Кошта, Роде, Кор (де Гузман, 78), Камада, Костич — Дост (Пасиенсия, 78), Андре Силва (Соу, 66).

Падерборн: Цингерле — Дрегер (Хольтманн, 85), Килиан (Фридьоунссон, 75), Янс, Коллинс, Антви-Аджей — Сабири (Эванс, 85), Риттер (Прегер, 75), Василиадис — Србены (Цолински, 66), Михель.

Предупреждения: ...  Михель

Унион — Фортуна 3:0
Голы: Уджа, 26, Гентнер, 55, Абдуллахи, 90 — ...

Унион: Гикевич — Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Райхель — Премель (Беккер, 66), Кроос (Малли, 62), Гентнер — Бюльтер (Паренсен, 82), Уджа (Абдуллахи, 62), Меес (Шмидебах, 62).

Фортуна: Кастенмайер — Айхан, Йоргенсен (Хоффманн, 29), Гиссельманн (Зуттнер, 62) — Циммерманн, Штегер, Бодзек (Моралес, 62), Томми — Скрибски (Ковнацки, 62), Хеннингс, Караман (Циммер, 74).

Предупреждения: ...  Ковнацки

Фрайбург — Шальке 4:0
Голы: Вальдшмид, 20, 57, Шмид, 38, Хелер, 46  — ...

Фрайбург: Флеккен  Шмид, Линхарт (Франтц, 75), Хайнц, Гюнтер — Шаллаи, Кайтель (Абраши, 67), Хефлер (Кох, 74), Грифо — Вальдшмидт (Квон Чхан Хун, 66), Хелер (Петерсен, 66).

Шальке: Нюбель — Беккер (Бужеляб, 46), Кабак (Тиав, 46), Очипка, Миранда — Калиджури, Маккенни, Шорф, Боздоган — Матондо, Кутуджу (Раман, 46).

Предупреждения: Линхарт  ...