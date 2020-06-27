Германия

Завершился заключительный поединок 34-го тура чемпионата Германии.

Для того, чтобы ни от кого не зависеть, Боруссии М необходимо было обыгрывать Герту.

С этой задачей "жеребята" справились и заняли четвертое место, которое позволит сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Что касается главного конкурента в лице Байера, то "фармацевты" будут выступать в Лиге Европы.

Боруссия Менхенгладбах – Герта 2:1

Голы: Хофманн, 7, Эмболо, 78 – Ибишевич, 90+1

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер (Янчке, 90), Бенсебайни, Нойхаус, Крамер, Хофманн, Херрманн (Траоре, 60), Эмболо (Бенеш, 88), Штиндль (Раффаэл, 90)

Герта: Смарш, Боята, Торунарига, Платтенхардт (Майер, 46), Штарк, Груйич (Шелбред, 46; Нганкам, 76), Эссвайн (Лекки, 46), Дарида (Ибишевич, 67), Лукебакио, Пионтек, Матеус Кунья

Предупреждения: Крамер, Шелбред, Штарк.