Вашему вниманию видеообзор матча 34-го тура чемпионата Германии.
Вердер — Кельн, Getty Images
28 июня 2020, 02:00
Бременский клуб сенсационно разгромил Кельн, забив шесть голов в ворота соперника.
Таким образом, в плей-офф за сохранение прописки в Бундеслиги Вердер сыграет против Хайденхайма или Гамбурга.
Обзор матча:
Вердер – Кельн 6:1
Голы: Осако, 22, 58, Рашица, 27, Фуллкруг, 29, Классен, 55, Сарджент, 68 – Дрекслер, 62
Вердер: Павленка, Мойсандер, Фридль, Фогт (Баргфреде, 81), Гебре Селассие, Классен (Бартельс, 75), Эггештайн, Рашица (Битенкур, 87), Велькович, Фуллкруг (Сарджент, 46), Осако (Писарро, 88)
Кельн: Хорн, Борнаув, Ляйстнер (Хегер, 34), Эхизибуэ, Якобс (Лемперле, 75), Дрекслер, Реджбечай (Тильманн, 46), Схири, Чихос, Модест (Клеменс, 75), Ут (Каттербах, 46)
Предупреждения: Ут, Фогт, Эхизибуэ.