Германия

Спортдир Баварии отметил игру поляка.

Спортивный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение об игре нападающего команды Роберта Левандовски.

"Забить 34 гола в одном сезоне Бундеслиги — невероятное достижение. Только Герд Мюллер когда-либо забивал больше голов в одной кампании".

"Я хотел бы поздравить и поблагодарить Роберта Левандовски. Он лучший центральный нападающий в мире", — приводит слова Румменигге Goal.

Ранее сообщалось, что польский футболист баварцев был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам прошедшего сезона.