Спортдир Баварии отметил игру поляка.
Роберт Левандовски, getty images
28 июня 2020, 07:52
Спортивный директор Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение об игре нападающего команды Роберта Левандовски.
"Забить 34 гола в одном сезоне Бундеслиги — невероятное достижение. Только Герд Мюллер когда-либо забивал больше голов в одной кампании".
"Я хотел бы поздравить и поблагодарить Роберта Левандовски. Он лучший центральный нападающий в мире", — приводит слова Румменигге Goal.
Ранее сообщалось, что польский футболист баварцев был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам прошедшего сезона.