Германия

Голы поляка позволили Баварии выиграть восьмое чемпионство подряд.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски – лучший игрок сезона-2019/20 в Бундеслиге, сообщила организация на своей официальной странице в Твиттере.

В борьбе за награду Левандовски опередил Тимо Вернера (РБ Лейпциг), Джейдона Санчо (Боруссия Д), Эрлинга Холанда (Боруссия Д), Кая Хаверца (Байер) и Сержа Гнабри (Бавария).

Левандовски стал первым игроком в истории, который забивал в 11 стартовых турах Бундеслиги. Также, поразив ворота Фортуны в 29 туром, Роберт отметился в воротах всех нынешних клубов элитного дивизиона чемпионата Германии.

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Левандовски в 30 турах Бундеслиги забил 33 гола и сделал 4 ассиста. У него есть еще два тура, чтобы улучшить эти показатели.