Германия

Менеджер высказался о будущем хавбека в команде.

Главный тренер Баварии Ханси Флик прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Тиаго Алькантары, который, по слухам, может покинуть команду.

"Я совсем не думаю о том, что Тияго может покинуть нас. Я всегда говорил, что Тиаго — потрясающий игрок, который может многое дать команде. Поэтому я совсем не думаю об этом".

"И я думаю, что после такой игры и такого сезона, журналисты должны принять, что не на каждый вопрос можно ответить", — приводит слова Флика Goal.

Ранее немецкий специалист также не стал делиться своим мнением об информации о том, что Бавария интересуется защитником Ашрафом Хакими.