Германия

Немецкий нападающий помог своей команде и собирается уйти на заслуженную пенсию.

Марио Гомес провел прощальный поединок в футболке Штутгарта, а, возможно, и в карьере, и оформил с командой повышение в классе.

Несмотря на поражение на своем поле от Дармштадта со счетом 1:3, "швабы" удержались на второй позиции, которая дала путевку в элитный дивизион. Марио Гомес отметился голом.

"Я был уверен в начале сезона, что мы повысимся в классе. Поэтому я решил, что это будет мой последний год в Штутгарте, в Германии и, возможно, в качестве футболиста", — сказал немецкий нападающий.

Марио Гомес за свою карьеру выступал за Штутгарт (229 матчей, 109 голов), Баварию (174, 113), Вольфсбург (52, 19), Фиорентину (47, 14) и Бешикташ (41, 28). Также на счету нападающего 78 появлений в футболке национальной сборной Германии, в которых он отличился 31 голом.

Непонятно, решится ли Гомес завязать с футболом, но Арьен Роббен со временем передумал и вернулся к карьере игрока.