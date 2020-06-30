Вашему вниманию нарезка действий с участием марокканского защитника.
АШРАФ ХАКИМИ, GETTY IMAGES
30 июня 2020, 22:59
В ближайшее время о переходе Ашрафа Хакими в Интер официально будет объявлено.
Предлагаем вам вспомнить нарезку лучших действий футболиста в составе Боруссии Дортмунд.
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Хакими присоединился к Боруссии Д летом 2018-го на правах аренды.
В завершившемся сезоне защитник провел 45 поединков в футболке "шмелей", отличившись девятью голами и десятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Хакими прибыл в Милан для завершения перехода в Интер.