Германия

Вашему вниманию нарезка действий с участием марокканского защитника.

В ближайшее время о переходе Ашрафа Хакими в Интер официально будет объявлено.

Предлагаем вам вспомнить нарезку лучших действий футболиста в составе Боруссии Дортмунд.

Видео:

Хакими присоединился к Боруссии Д летом 2018-го на правах аренды.

В завершившемся сезоне защитник провел 45 поединков в футболке "шмелей", отличившись девятью голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Хакими прибыл в Милан для завершения перехода в Интер.