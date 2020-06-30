Италия

Марокканец пройдет медосмотр в миланском клубе.

Защитник мадридского Реала Ашраф Хакими может стать игроком Интера в ближайшее время, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Марокканский фулбек уже прибыл в расположение миланского клуба для завершения трансфера. В ближайшее время 21-летний игрок должен пройти медобследование и подписать контракт с "нерадзурри".

По информации СМИ, Интер уже согласовал пятилетний контракт с Хакими и заплатит Реалу за него около 40 миллионов евро.

Последние два года Хакими выступал в дортмундской Боруссии на правах аренды. В завершившемся сезоне защитник провел 45 поединков в футболке "шмелей", отличившись девятью голами и десятью ассистами.