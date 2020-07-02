Германия

Защитник намерен покинуть немецкий клуб.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола желает пригласить в команду в будущее трансферное окно защитника Баварии Давида Алабу, сообщает Guardian.

По данным источника, сам австрийский футболист, чей контракт истекает в 2021 году, также хочет вновь поработать с испанским менеджером.

В текущем сезоне Алаба провел 36 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы имеют большое желание продлить контракт с футболистом, но сам игрок хочет сменить прописку, из-за чего переговоры зашли в тупик.