Защитник близок к уходу из Мюнхена.
Давид Алаба, getty images
01 июля 2020, 13:47
Переговоры защитника Давида Алабы с Баварией о продлении действующего контракта значительно усложнились, сообщает Bild.
По данным источника, австрийский футболист готов принять финансовые условия, но имеет желание попробовать свои силы в другом чемпионате.
В текущем сезоне Алаба провел 36 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами. Действующий контракт защитника с мюнхенцами истекает в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Бавария выразила желание продлить контракт с игроком до 2024 года.