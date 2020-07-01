Германия

Защитник близок к уходу из Мюнхена.

Переговоры защитника Давида Алабы с Баварией о продлении действующего контракта значительно усложнились, сообщает Bild.

По данным источника, австрийский футболист готов принять финансовые условия, но имеет желание попробовать свои силы в другом чемпионате.

В текущем сезоне Алаба провел 36 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом и двумя ассистами. Действующий контракт защитника с мюнхенцами истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Бавария выразила желание продлить контракт с игроком до 2024 года.