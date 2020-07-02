Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших взятий ворот 34-го тура чемпионата Германии.

Сезон-2019/20 в немецкой Бундеслиге официально завершен, а мюнхенская Бавария в очередной раз стала чемпионом Германии. Несмотря на это, последний тур первенства подарил нам множество результативных матчей, а некоторые результаты и вовсе стали сенсационными.

Пресс-служба Бундеслиги подготовила подборку лучших голов 34-го тура первого по силе дивизиона Германии, в которую вошли взятия ворот в исполнении Микаэля Кюизанса, Андрея Крамарича и других.