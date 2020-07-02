Германия

Бразилец не поможет команде в финальном матче Кубка Германии.

Паулиньо получил повреждение передней крестообразной связки во время тренировки, сообщает официальный твиттер-аккаунт "фармацевтов".

Медицинский штаб рассчитывает, что полузащитник выбыл на ближайшие несколько месяцев. Игрок уже в пятницу перенесет операцию в Инсбруке.

Паулиньо в этом сезоне отыграл 19 поединков за Байер во всех турнирах, забив три гола и сделав две результативные передачи.

Финал Кубка Германии состоится в субботу, 4 июля. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.