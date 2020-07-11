Германия

Football.ua рассказывает о прошедшем чемпионате Германии.

Продолжаем анализировать прошедший сезон в немецкой Бундеслиге, и ранее Football.ua поведал о командах, которые заняли последние шесть мест в турнирной таблице. Важно упомянуть, что последний вопрос нынешнего сезона в Германии решил Вердер, сохранив прописку в элите, а значит список участников команд будущего розыгрыша полностью известен.

Теперь же поговорим про коллективы, занявшие места в середине турнирной таблицы. Тут же есть и откровенные провалы, и неожиданные сюрпризы. Как бы там ни было, команды бились за свои места до последнего.

Шальке

Место: 12

Забито голов: 38

Пропущено голов: 58

Ключевой игрок: Амин Харит

"Кобальтовые" уже второй сезон кряду бронируют звание, пожалуй, главного провала в Бундеслиге. Причем в прошедшем розыгрыше команда Вагнера начала чемпионат настолько уверенно, что Шальке всерьез вновь рассматривался в качестве претендента на зону Лиги чемпионов. Это как минимум. Бывало, "синие" даже к первому-второму месту подбирались. В целом успешно выступая, Шальке закончил 2019 год на шестой позиции.

Первая игра в новом году, 18-й тур против Боруссии М. До конца чемпионата еще половина сезона. "Синие" побеждают со счетом 2:0. И все. Больше побед в рамках Бундеслиги болельщики "кобальтовых" в сезоне не увидят. Дальше последовала серия из 16 поединков без побед, в которых команда шесть раз сыграла вничью и десять раз проиграла. Как ни странно, Дэвид Вагнер сохранил свой пост, в отличии от президента клуба.

В чем же причина такого провала? По большому счету, это скудная игра в атаке и травмы лидеров на финише чемпионата. Команда второй сезон кряду забивает необычайно мало. Причем из 38 голов, забитых за сезон, в завершающих 16 матчах Шальке забил лишь семь. Никого не удивит, если "синие" в трансферное окно будут охотиться на форвардов.

Унион Берлин

Место: 11

Забито голов: 41

Пропущено голов: 58

Ключевой игрок: Себастьян Андерссон

Феноменальный результат для команды, которая провела свой первый сезон в Бундеслиге в истории, и чья суммарная стоимость игроков оценивается в 32 миллиона евро. У Шальке, к примеру, 192 миллиона. Унион расценивался как один из главных претендентов на вылет, и все предпосылки для этого были: неопытный состав, отсутствие длинной лавки запасных, минимальный трансферный бюджет и так далее.

Но "железные" быстро поняли кто к чему, и уже в третьем туре Бундеслиги "хлопнули" в родных стенах Боруссию Д. Как оказалось, необстрелянные берлинцы ничем не уступают матерым Майнцу и Аугсбургу, проводившие уже который сезон кряду в высшем дивизионе. Конечно, все это отдельная заслуга тренера Урса Фишера. Менеджер, опыт которого ограничивался чемпионатом Швейцарии, сумел проявить свой талант с топ-лиге.

Конечно, Унион не застрахован от синдрома "второго сезона", и в будущем розыгрыше команду также будут рассматривать в качестве аутсайдера. Но берлинцы себя уже зарекомендовали боевой, "рабочей" командой, которая приобрела необходимый опыт. Как итог, мало кто думал, что Унион сумеет так высоко забраться.

Герта

Место: 10

Забито голов: 48

Пропущено голов: 59

Ключевой игрок: Доди Люкебакио

Герта опередила в таблице своего менее именитого берлинского соседа лишь по дополнительным показателям, и оценивать их 11 место как успех или провал — сказать сложно. Берлинцев штормило со старта сезона, и кое-какое время команда была довольно близка к зоне вылета. Бесследно это не прошло, и за всю дистанцию клуб сменил троих наставников.

Сначала Герту покинул Анте Кович, который набрал за 12 туров всего 11 очков. Затем недолгой каденцией оказалась у Юргена Клинсманна. Легендарный экс-футболист ранее работал в руководстве клуба, но как только, став у руля команды, последовали неудачи, он решил публично объявить об уходе, с целью вернуться к менеджменту клуба, но со скандалом пути специалиста с берлинцами разошлись.

Немного поруководить командой получил возможность Александр Нури, но в итоге в период карантина на тренерский пост пришел Бруно Лаббадиа. Новый наставник после рестарта сезона добился четырех побед, одной ничьи и четырежды проиграл. Нам же остается ожидать перестройки в Герте, в которой ранее был анонсирован грандиозный проект.

Айнтрахт

Место: 9

Забито голов: 59

Пропущено голов: 60

Ключевой игрок: Филип Костич

Несмотря на то, что девятое место — это не так уж и плохо, но Айнтрахт сумел забраться на эту позицию лишь под самый занавес турнира, добыв три победы в четырех заключительных матчах. В остальном, команда Хюттера может записать прошедший сезон со знаком минус, учитывая то, как "орлы" выступили в сезоне-2018/19. Сегодняшний же Айнтрахт — это яркий пример нестабильной команды.

От франкфуртцев ожидали куда большего. Пожалуй, как минимум борьбы за зону Лиги Европы. Но "орлы" так и не сумели и близко составить конкуренцию в гонке за еврокубки, в большей мере обитая в нижней части турнирной таблицы. Светлым пятном мог стать Кубок Германии, но там Айнтрахт вылетел на стадии полуфинала в игре против Баварии. Другим ярким воспоминанием будет победа над все той же Баварией со счетом 5:1, после чего лишился своей работы Нико Ковач.

Так в чем же причина того, что Айнтрахт, который в позапрошлом сезоне боролся за Лигу чемпионов и был за шаг до финала Лиги Европы, так невзрачно провел прошлый розыгрыш? Команда не сумела перестроится после ухода лидеров. Трансферы Йовича, Ребича и Алле сильно ударили по потенциалу коллектива, и много времени ушло, чтобы наладить футбол с новыми исполнителями. Вероятно, в будущем сезоне Айнтрахт будет более "зубастый".

Фрайбург

Место: 8

Забито голов: 48

Пропущено голов: 47

Ключевой игрок: Нильс Петерсен

Если Айнтрахт и Шальке во многом стали разочарованием сезона, то Фрайбург, пожалуй, заслужил звание команды, которая добилась наибольшего прогресса. "Грифы", имея стабильный состав и многолетнего тренера, могли еще громче заявить о себе, если бы не случился спад в середине чемпионата. В остальном Фрайбург очень уверенно провел сезон, до последнего сражаясь за еврокубки.

Говорить о себе команда заставила в первую половину сезона, когда подопечные Штрайха затесались среди команд около зоны Лиги чемпионов. Конечно, никто Фрайбург не рассматривал на том этапе в качестве серьезного претендента на попадание в престижный евротурнир, ожидая, что середняк вскоре столнется с закономерным спадом. Так и произошло. Сначала "грифы" выпали из еврокубковой зоны, а дальше начали постепенно обосновываться в середине таблицы.

Но послекарантинный футбол вновь встряхнул Фрайбург, и команда Штрайха принялась сражаться с Хоффенхаймом и Вольфсбургом за последнее место в зоне Лиги Европы. Да и после рестарта "грифы" демонстрировали неплохие результаты, только вот конкуренты оказались столь же крепки. Как итог, восьмое место, которое можно расценивать как успех Фрайбурга.

Вольфсбург

Место: 7

Забито голов: 48

Пропущено голов: 46

Ключевой игрок: Воут Вегхорст

Нам еще предстоит поговорить о Вольфсбурге в этом сезоне в контексте будущего противостояния с Шахтером в Лиге Европы. Сезон же в Бундеслиге "волки" провели очень своеобразно. В первой половине сезона долгое время команда Гласнера практически не знала поражений, сводя большинство поединков к ничейным результатам и заработав репутацию немецкого Атлетико (мало пропускала и мало забивала).

Потом Вольфсбург резко столкнулся с чередой поражений, которые отбросили коллектив от самых привлекательных мест в таблице, но столь же резко "зеленые" вернулись на победный путь, перехватив лидерство в гонке за последнюю прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. После рестарта чемпионата "волки" лишь укрепили преимущество, и казалось, что место в еврокубков на будущий сезон практически гарантировано.

Но на финише не в пользу Вольфсбурга сыграли два фактора — поражения командам посильнее, таким как Боруссия М и Бавария, а также ударный финиш от Хоффейнхайма, который, благодаря трем заключительным победам кряду, отвоевал шестое место, оставив "волков" за бортом прямой путевки в Лигу Европы.