Мюнхенцы хотят продать игрока.
Хави Мартинес, getty images
08 июля 2020, 13:26
Полузащитник Баварии Хави Мартинес, вероятно, покинет стан команды в будущее трансферное окно, сообщает Goal.
По данным источника, стороны не обсуждали продление контракта, который истекает в 2021 году, и клуб предпочитает заработать на продаже игрока в межсезонье.
Мартинес перешел в Баварию летом 2012-го из Атлетика за 40 млн евро. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красных".
Ранее сообщалось, что футболист близок к тому, чтобы в итоге вернуться в баскский клуб за 4,5 миллионов евро.