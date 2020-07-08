Германия

Мюнхенцы хотят продать игрока.

Полузащитник Баварии Хави Мартинес, вероятно, покинет стан команды в будущее трансферное окно, сообщает Goal.

По данным источника, стороны не обсуждали продление контракта, который истекает в 2021 году, и клуб предпочитает заработать на продаже игрока в межсезонье.

Мартинес перешел в Баварию летом 2012-го из Атлетика за 40 млн евро. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красных".