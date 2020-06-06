Испания

Полузащитник открыт к предложению от баскского клуба.

Хави Мартинес рассказал о планах на ближайшее будущее, среди которых вариант с возвращением в Атлетик, игрой в Австралии или США.

"Мой контракт заканчивается в 2021 году, и я веду переговоры с Баварией, но все возможно. Я не исключаю ничего, в том числе и игру в Австралии, США или возвращение в Испанию.

У меня было шесть невероятных лет в Бильбао, и вариант (вернуться) определенно есть", — приводит слова полузащитника Marca.

Напомним, что Атлетик готов предложить за Хави Мартинеса 4,5 миллиона евро.