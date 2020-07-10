Германия

Сезон-2020/21 запланирован на 18 сентября.

Официальный сайт Немецкого футбольного союза сообщил, когда начнется сезон-2020/21.

Таким образом, старт намечен на 18 сентября. Первый тур должен пройти в три дня: с 18 по 21 сентября.

При этом, за неделю до начала чемпионата, клубы сыграют в Кубке Германии: с 11 по 14 сентября.

В тоже время, у игроков будет меньше времени отдохнуть во время зимнего межсезонья – игры начнутся сразу в январе.

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