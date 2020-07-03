Германия

Football.ua рассказывает о прошедшем чемпионате Германии.

Немецкая Бундеслига сезона-2019/20, хоть и с большим перерывом, но все-таки подошла к концу. Известен и чемпион, коим восьмой раз кряду стала мюнхенская Бавария, и команды занявшие места в еврокубковых зонах. Поэтому мы можем подводить итог прошедшего турнира, рассказав, как 18 команд прошли эту непростую дистанцию.

Сегодня же мы поговорим о тех коллективах, кому эта дистанция далась труднее всего, а именно о клубах, занявших последние шесть мест в турнирной таблице. Отметим, что борьба за выживание в прошедшем сезоне выдалась очень жаркой, а развязка ждала нас вплоть до последнего тура. Каждая команда была индивидуальна, и по своему запомнилась в розыгрыше.

Падерборн

Место: 18

Забито голов: 37

Пропущено голов: 74

Ключевой игрок: Кай Прегер

Еще до старта чемпионата Падерборн, для которого сезон стал лишь вторым в первой Бундеслиге за всю историю, был зачислен в когорту команд, обличивших себя званием главного претендента на вылет. Общая стоимость коллектива не превышала 30 миллионов евро, именитых футболистов в составе "черно-синих" нет, а потому откровенно отметим, что последнее итоговое место Падерборна — результат вполне закономерный.

Чем же нам запомнилась команда Штеффена Баумгарта, который практически одним составом провел всю кампанию? Падерборн добыл четыре победы — "черно-синим" удавалось обыгрывать Фортуну, Вердер и Айнтрахт, а также добыть довольно неожиданную победу над Фрайбургом на выезде. Естественно, очки команда теряла куда чаще, но одним качеством Падерборн таки запомнится — умением сражаться против грандов.

Конечно, удавалось не всегда. Но чего стоит матч против Боруссии Д на выезде, когда гости уже после первого тайма вели со счетом 3:0, и лишь уровня не хватило коллективу удержать результат. Или бой против Баварии на Альянц Арене? Счет 3:2, а мюнхенцы вырвали три очка лишь под занавес встречи. Падерборн — крепкая команда, получившая бесценный опыт в Бундеслиге.

Фортуна

Место: 17

Забито голов: 36

Пропущено голов: 67

Ключевой игрок: Рувен Хеннингс

Драма дюссельдорфцев — одна из самых печальных в прошедшем сезоне. Фортуна практически всю вторую половину сезона провела на 16-й позиции, которая давала право сыграть поединки плей-офф за сохранение прописки в элите. "Красно-белым" оставалось сделать лишь последний шаг в Берлине — не проиграть местному Униону или же надеется на то, что свои параллельный поединок проиграет Вердер.

К сожалению для болельщиков Фортуны, их постиг худший сценарий — команда умудрилась разгромно уступить "железным", а Бремен со своей задачей справился. Дюссельдорф, пройдя весь турнир над зоной прямого вылета, свалился туда на самом финише.

В прошедшем сезоне Фортуна была командой очень компромиссной — победами часто они не радовали, добыв всего шесть максимальных результатов, а вот вничью играли 12 раз — наибольший показатель за сезон, который коллектив разделяет с Шальке и Лейпцигом. Добудь Фортуна на очко больше....

Вердер

Место: 16

Забито голов: 42

Пропущено голов: 69

Ключевой игрок: Милот Рашица

Главная сенсация прошедшего сезона со знаком минус. Вердеру накануне чемпионата прогнозировали место не ниже середины турнирной таблицы, но бременцы начали преподносить неприятные сюрпризы болельщикам уже с первого матча, неожиданно уступив в родных стенах Фортуне. И если первую треть сезона "зеленые" старались выравнять положение, то ближе к новому году произошло свободное падение.

Первую половину чемпионата команда закончила на 17-м месте, и старалась выбраться из нее вплоть до последнего тура. В чем же причина того, что Вердер, чей состав оценивался в 150 миллионов евро, так ужасно провел сезон? Самая весомая причина — травмы. Никто так не страдал кадрово, как бременцы, а лазарет команды не опустел даже после карантина. Ключевые игроки выбывали один за одним. Только Кохфельд перестроит схему — очередная потеря.

Рискнем предположить, если бы Вердер не стал жертвой такой эпидемии, то команда куда увереннее провела бы кампанию. После возобновления Бундеслиги, "зеленые" отважно, хоть и с переменным успехом, сражались за каждое очко. В заключительной части сезона Вердер сумел завоевать четыре важнейшие победы, которые позволили вырваться в зону плей-офф. Но радоваться болельщикам Бремена рано, ведь впереди ждет второй стыковой матч против Хайденхайма. В первом же команды голов не забивали — 0:0.

Аугсбург

Место: 15

Забито голов: 45

Пропущено голов: 63

Ключевой игрок: Флориан Нидерлехнер

"Фуггеры" провели сезон ровно так, как от них и ожидали. Команда заняла ровно то же место, что в прошедшем сезоне, набрав при этом на четыре очка больше. Отметим сразу, что несмотря на место над зоной вылета, реальной опасности Аугсбург практически не испытывал — лишь был негативный период в начале весны, когда клуб уволил Мартина Шмидта. Да и на тот момент команда находилась на 14-м месте.

Аугсбург в который раз оправдал статус крепкого середняка Бундеслиги. Да, ресурса бороться за высшие места у коллектива очевидно не хватает, но приобретенный опыт позволяет "фуггерам" гарантировать спокойный финиш, который сохраняет прописку в элите немецкого футбола. Не секрет, что и в будущем сезоне задача перед командой будет стоять ровным счетом та же.

После рестарта Бундеслиги Аугсбург показал, как должен выглядеть классический немецкий середняк — победы сменялись поражениями, а за ними шли ничейные результаты. В остальном "фуггеры" подтвердили в очередной раз звание довольно крепкой и стабильной команды, за которой интересно наблюдать.

Кельн

Место: 14

Забито голов: 51

Пропущено голов: 69

Ключевой игрок: Йон Кордоба

Сезон Кельна — это одна большая синусоида. "Козлы", которые прошлый сезон провели во второй Бундеслиге, очень неуверенно начали завершвишуюся кампанию. Команда сходу расположилась в зоне вылета, и болельщики невольно начали вспоминать позапрошлый розыгрыш, когда сценарий был тот же самый с негативным финалом в виде вылета.

Переломным моментом для Кельна в сезоне стало назначение на тренерский пост Макруса Гисдоля в середине ноября. Несколько матчей на раскачку — и в середине сезона Кельн выдает просто невероятную серию, добыв в десяти поединках в декабре-январе семь побед. На карантин команда ушла, имея отличное преимущество перед зоной вылета.

После рестарта дела Кельна пошли не так гладко — коллектив так и не добыл ни одной победы в заключительных поединках, но даже это не помешало им финишировать на расстоянии шести очков от зоны прямого вылета. Конечно, "козлы" и в будущем сезоне будут рассматриваться среди претендентов на вылет, но приобретенный опыт может помочь им увереннее стать на ноги.

Майнц

Место: 13

Забито голов: 44

Пропущено голов: 65

Ключевой игрок: Робин Куайсон

Майнц провел прошедший розыгрыш схожим образом с Кельном, ведь турнирная ситуация во многом начала меняться в лучшую сторону с приходом нового тренера. Ахим Байерлорцер, пришедший как раз из стана "козлов", встряхнул команду, взяв курс на отдаление от зоны вылета. Но победы чередовались с поражениями, и "карнавальники" вплоть до заключительных туров зависли над зоной плей-офф.

Важной чертой Майнца было то, что в моменты, когда угроза была максимально близка, команда добывала себе положительный результат. Коллектив на финише сделал решающий рывок, добыв три победы в последних пяти матчах, и уже за два тура до конца "карнавальники" гарантировали себе прописку в элите.

Нет ощущения, что у Майнца есть ресурсы на большее. Вряд ли команда в будущем сезоне будет сражаться за еврокубки, но если удастся сохранить нынешний костяк, то команда не будет среди главных претендентов на вылет. Прошедший же сезон можно зачесть со знаком плюс.