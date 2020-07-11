Германия

Хавбек все еще не знает, где окажется в будущем.

Полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо, контракт которого принадлежит Барселоне, примет решение о своей дальнейшей карьере после финала Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, бразильский футболист все еще не говорил с руководством "блаугранас" о своем будущем, так как ему не могут гарантировать место в составе.

Отмечается, что главный тренер каталонцев Кике Сетьен, в свою очередь, хотел бы иметь Коутиньо в своей обойме, но сам игрок также готов рассмотреть предложения из АПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что футболист готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в Ливерпуль.