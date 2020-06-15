Англия

Бразильский полузащитник не против перебраться в стан "красных".

Филиппе Коутиньо согласен на уменьшение оклада, чтобы вновь надеть футболку Ливерпуля.

Бразильский полузащитник сказал об этом в беседе с Юргеном Клоппом, сообщает Marca.

В текущем сезоне Коутиньо провел 32 поединка в футболке Баварии, отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Бразилец ранее выразил желание вновь играть в АПЛ. Также сообщалось, что Ньюкасл провел первые переговоры по Коутиньо. В услугах бразильского хавбека также заинтересованы Челси и Арсенал.