Хавбек намерен бороться за свое место в Мюнхене.
Микаэль Кюизанс, getty images
14 июля 2020, 09:58
Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс, который попал в сферу интересов Марселя, намерен отклонить предложение "провансальцев", сообщает Kicker.
По данным источника, французский футболист желает в следующем сезоне бороться за свое место в основе мюнхенцев, и не планирует менять чемпионат.
Отмечается, что не только Марсель хочет видеть Кюизанса в своих рядах. За 20-летним хавбеком также охотятся Ренн и Метц.
Кюизанс присоединился к Баварии летом 2019-го из гладбахской Боруссии за 12 млн евро. В текущем сезоне игрок провел 14 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами.