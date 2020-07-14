Германия

Хавбек намерен бороться за свое место в Мюнхене.

Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс, который попал в сферу интересов Марселя, намерен отклонить предложение "провансальцев", сообщает Kicker.

По данным источника, французский футболист желает в следующем сезоне бороться за свое место в основе мюнхенцев, и не планирует менять чемпионат.

Отмечается, что не только Марсель хочет видеть Кюизанса в своих рядах. За 20-летним хавбеком также охотятся Ренн и Метц.

Кюизанс присоединился к Баварии летом 2019-го из гладбахской Боруссии за 12 млн евро. В текущем сезоне игрок провел 14 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами.