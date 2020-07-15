Германия

Ряд клубов хотят видеть чеха в своих рядах.

Байер намерен начать переговоры с Ромой о приобретении нападающего Патрика Шика, который прошлый сезон провел в аренде в Лейпциге, сообщает Bild.

По данным источника, главную конкуренцию леверкузенцам могут составить именно "быки". Тем не менее, команда Нагельсманна желает вновь арендовать форварда.

Отмечается, что Байер, в свою очередь, готов выкупить контракт игрока за 20 миллионов евро, к чему и склоняется Рома.

Ранее сообщалось, что Шик может и вовсе вернуться в Серию А, так как в его услугах заинтересован Милан.