Германия

Австрийский хавбек продолжит карьеру в новом клубе.

Боруссия М на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника Лейпцига Ханнеса Вольфа.

21-летний австриец будет выступать за "жеребят" на правах аренды до конца сезона-2020/21, однако соглашение между клубами предусматривает возможное приобретение Боруссией футболиста на полноценной основе.

Если команда из Гладбаха не захочет оформлять трансфер Вольфа, то в июне следующего года он вернется в расположение "быков".

В кампании-2019/20 Ханнес Вольф провел всего пять матчей в рамках Бундеслиги, выходя на замены (53 минуты на поле). За это время австрийский хавбек отличиться результативными действиями не успел.