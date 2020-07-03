Германия

"Красные" завершили трансфер немецкого вингера.

Полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане перешел в Баварию, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Немецкий вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "красными", который рассчитан до июня 2025 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 49 миллионов евро.

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Новичок уже прибыл в расположение Баварии и начнет подготовку к новому сезону с командой на следующей неделе.

Сане выступал в составе Ман Сити с 2016 года, перейдя из Шальке. Всего в футболке "горожан" 24-летний игрок провел 135 поединков, забив 39 голов.

Ранее сообщалось, что Бавария объявила о подписании защитника ПСЖ Ньянзу Куасси.