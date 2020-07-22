Германия

Среди прочего, "орлы" использовали в своем ролике настоящего орла.

Айнтрахт презентовал форму на сезон-2020/21. В ней будут использоваться стандартные красно-черные полоски.

Источником вдохновения для нынешнего дизайна послужила форма, в которой клуб из Франкфурта-на-Майне выиграл чемпионат Германии в 1959 году.

В сезоне-2019/20 "орлы" заняли девятое место в Бундеслиге. Клуб еще продолжает борьбу в Лиге Европы. В 1/8 финала турнира "красно-черные" постараются пройти Базель после поражения 0:3 в домашнем матче. Игра состоится шестого августа.