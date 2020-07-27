Германия

Мюнхенцы лишились основного защитника перед Лигой чемпионов.

Крайний защитник Баварии Бенжамен Павар получил травму лодыжки на последней тренировке команды, подтвердил главный тренер команды Ханси Флик.

Отмечается, что все еще неизвестны сроки восстановления французского игрока, но Abendzeitung сообщает, что игрок точно пропустит ответный поединок Лиги чемпионов против Челси.

Более того, как утверждает Sky Sport, Павар не поможет своей команде не меньше трех-четырех недель, рискуя пропустить дальнейшие матчи в Лиге чемпионов, если Баварии удастся пройти дальше.

Ранее мюнхенцы представили свою резервный комплект формы на будущий сезон.