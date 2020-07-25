Германия

Компания Adidas изготовила новую экипировку для мюнхенского клуба.

Бавария представила новый комплект резервной формы на следующий сезон, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Новая форма мюнхенцев от компании Adidas изготовлена в белом цвете с серыми рукавами и красными элементами. По словам создателей, форма была вдохновлена выездным комплектом в сезоне-2012/13, когда клуб завоевал требл.

В завершившемся сезоне Бундеслиги Бавария стала чемпионов, выиграв восьмой титул кряду. "Красные" еще продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что появились фото домашнего комплекта формы Баварии.