Компания Adidas изготовила новую экипировку для мюнхенского клуба.
Фото: FC Bayern
25 июля 2020, 12:03
Бавария представила новый комплект резервной формы на следующий сезон, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Новая форма мюнхенцев от компании Adidas изготовлена в белом цвете с серыми рукавами и красными элементами. По словам создателей, форма была вдохновлена выездным комплектом в сезоне-2012/13, когда клуб завоевал требл.
В завершившемся сезоне Бундеслиги Бавария стала чемпионов, выиграв восьмой титул кряду. "Красные" еще продолжают борьбу в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что появились фото домашнего комплекта формы Баварии.