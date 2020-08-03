Мюнхенский клуб ограничится приобретением Лероя Сане.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
03 августа 2020, 10:59
Заместитель председателя исполнительного совета Баварии Ули Хенесс рассказал, что ждать крупных трансферов от Баварии в 2020 году не стоит.
Это означает, что единственной большой покупкой клуба останется Лерой Сане из Манчестер Сити.
"У нас не будет крупных трансферов в этом году, я в этом уверен", — приводит слова Хенесса Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Напомним, что переход Сане, учитывая потенциальные бонусы, оценивается в 60 миллионов евро.