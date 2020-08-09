Германия

Менеджер объяснил отказ мадридской команде.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн заявил, что мог возглавить Реал, но отказал мадридскому клубу.

"У нас были телефонные звонки, но в конце концов решил, что это решение не для меня. Я считал, что переход в Реал был неправильным шагом".

"Я был одним из кандидатов, и список был не очень длинным. Для меня это было важно. Я хорошо поболтал с Хосе Анхелем Санчесом, и мы решили, что в то время это был неправильный шаг. Мы договорились, что сможем поговорить снова в будущем, если Реалу понадобится тренер", — сказал Нагельсманн Marca.

Напомним, Лейпциг под руководством немецкого наставника сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов против другой мадридской команды — Атлетико.