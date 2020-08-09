Германия

Сделка о переходе английского полузащитника на грани срыва.

Боруссия Дортмунд хочет выручить как можно больше денежных средств от Джейдона Санчо, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Bild.

По информации источника, если Манчестер Юнайтед не согласится на финансовые условия "шмелей" до понедельника, то клуб предложит новый контракт Санчо с существенным повышением заработной платы.

Действующий контракт англичанина с Боруссией Д рассчитан до лета 2022 года.

В текущем сезоне Санчо провел 32 игры в Бундеслиге: на его счету 17 голов и 16 ассистов.