Германия

Разработкой игровой экипировки занимался Adidas.

Бавария показала форму на следующий сезон для участия в Лиге чемпионов.

"Новая форма будет сопровождать игроков и болельщиков на пути за вожделенным ушастым трофеем. Дизайн основан на ромбовидной форме внешнего фасада Альянц Арены. Эти ромбы также есть на гербе Баварии и на флаге земли".

"Как и в случае с домашней и гостевой формой, в области шеи выгравирован девиз клуба "Mia san mia". Форма будет дополнена черными шортами и гетрами", — описывает игровой комплект официальный сайт Баварии.