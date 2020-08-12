Германия

Швейцарский защитник повесил бутсы на гвоздь.

Швейцарец Штефан Лихтштайнер объявил о завершении карьеры профессионального футболиста, попрощавшись с фанатами в Twitter.

36-летний защитник находился без клуба после окончания контракта с Аугсбургом. В прошлом сезоне он провел 20 матчей за команду в Бундеслиге, 17 из которых – с первых минут.

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На протяжении карьеры Штефан выступал за Грассхопперс, Лилль, Лацио, Ювентус, Арсенал и Аугсбург, а также провел 108 матчей за национальную сборную Швейцарии.

Лихтштайнер завоевал 17 трофеев, среди которых — семь побед в чемпионате Италии с Ювентусом.