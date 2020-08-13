Германия

Хавбек намерен работать над возвращением в Англию.

Кай Джурабчан, агент полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, который выступает в аренде в Баварии, заявил, что игрок хочет вернуться в АПЛ.

"В настоящий момент Коутиньо сосредоточен на том, чтобы пройти следующий этап Лиги чемпионов. Его ждет большой матч — клуб, которому он принадлежит, против клуба, за который он играет. Так что сейчас он находится в интересной ситуации".

"Думаю, после того, как закончится Лига чемпионов и что бы ни случилось, мы сядем за стол переговором. Я даже говорил с ним об этом. Возможно, Барселона — это наш конечный пункт назначения".

"Он любит Премьер-лигу, он хочет вернуться в Премьер-лигу, но финансы, цифры и ситуация с коронавирусом будут играть большую роль", — сказал Джурабчан talkSPORT.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в АПЛ, так как в его услугах заинтересован Арсенал.