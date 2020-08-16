Германия

Польский защитник проведет последний сезон в составе Боруссии Дортмунд.

Лукаш Пищек принял решение завершить карьеру профессионального футболиста, сообщил игрок на своей странице в Instagram.

35-летний защитник отыграет сезон-2020/21 в составе Боруссии Д, после чего повесит бутсы на гвоздь. Его контакт со "шмелями" как раз рассчитан до лета 2021 года.

В общей сложности Пищек провел 363 матча за немецкий коллектив: на его счету 18 голов и 64 ассиста.

Напомним, что в своей карьере Пищек также успел поиграть за Заглембе и Герту.