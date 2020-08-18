Германия

Немецкий клуб готов продать полузащитника, но не позднее 28 августа.

Челси всерьез заинтересован в услугах Кая Хаверца, и ведет переговоры уже порядка полтора месяцев.

Как сообщает Ян Оге Фьёртофт со ссылкой на Bild, руководство Байера поставило ультиматум: 28 августа клуб возвращается к тренировкам. Если к этому времени трансфер не будет оформлен, то Хаверц останется в нынешней команде.

Известно, что Кай хочет продолжить карьеру в Челси и давно согласовал личный контракт на пять лет.

Отметим, что за своего футболиста Байер хочет выручить порядка 100 миллионов евро.