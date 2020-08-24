Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски провел действительно феноменальный сезон.

Форвард Баварии Роберт Левандовски помог команде выиграть в этом сезоне чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов, где в финале был повержен ПСЖ со счетом 1:0.

Поляку удалось при этом стать лучшим бомбардиром во всех трех турнирах – и он первый футболист в истории, кому покорилось это достижение.

В Лиге чемпионов Левандовски забил 15 голов (и сделал 5 ассистов), в Бундеслиге – 34 (4) и в Кубке Германии – 6 мячей.

Отметим, что впервые с 2007 года ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси не стали лучшими бомбардирами Лиги чемпионов.