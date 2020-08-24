Германия

По крайней мере, об этом заявил главный тренер мюнхенцев Ханси Флик.

Испанский полузащитник Тиаго Алькантара, похоже, передумал уходить из Баварии. Об этом рассказал главный тренер немецкой команды Ханс-Дитер Флик.

"Был ли это последний матч Тиаго за Баварию? Нет, он сказал мне, что остается", — цитирует Флика официальный сайт УЕФА.

Ранее испанцу прочили переход в Ливерпуль. Предполагалось, что сумма трансфера составит около 30 млн евро.

Тиаго выступает за мюнхенцев с 2013 года. У него остается год по действующему соглашению с Баварией.

В сезоне-2019/20 Алькантара забил три гола и сделал две результативных передачи в 40 матчах за Баварию во всех турнирах.