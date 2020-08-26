Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии прокомментировал сравнение с легендарным соотечественником.

Рейнир, выступая на родине за Фламенго, удостоился сравнений с обладателем Золотого мяча-2007 Кака. Игра хавбека не осталась незамеченной, и в январе его купил Реал. Бразилец присоединился ко второй команде "сливочных", а в этом месяце ушел в двухлетнюю аренду в дортмундскую Боруссию.

"Когда появился шанс перейти в Дортмунд, я не думал дважды. У Боруссии репутация клуба, который хорошо развивает молодых игроков. Мы знали, что это будет правильный выбор", — рассказал Рейнир официальному сайту клуба.

"Хочу расти как футболист, учиться чему-то новому. Важно и продолжать развиваться как личность, выучить английский и немецкий язык. Это пригодится в жизни. Хочу быть успешным в клубе, по возможности выигрывать трофеи и подарить фанатам много радости".

"Сравнения с Кака на меня не давят. Я хочу показывать свой футбол. Конечно, здорово, когда тебя сравнивают с таким футболистом, я и сам хотел бы на него равняться. Но я не хочу быть вторым Кака – я хочу быть Рейниром. Мне нравится играть быстро, с короткими пасами, в касание. Хочу помогать одноклубникам, выводить их на ударные позиции и иметь шансы забивать самому".

Рейнир может дебютировать за Боруссию 14 сентября в матче первого раунда Кубка Германии против Дуйсбурга.