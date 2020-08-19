Германия

Полузащитник Реала Рейнир перебрался в Бундеслигу.

Официальный твиттер дортмундской Боруссии сообщил, что клуб арендовал у Реала полузащитника Рейнира. Срок соглашения рассчитан на ближайшие два года.

Футболист уже прошел медицинское обследование и уже завтра, 20 августа, проведет в новой команде первую тренировку.

"Рейнир — игрок, обладающий огромным талантом. Его можно использовать на различных позициях. Мы наблюдали за ним более двух лет. Мы дадим ему время на адаптацию, после чего он станет дополнительной опцией в атаке", — прокомментировал подписание спортивный директор Михаэль Цорк.

Интересно, что ранее Боруссия на подобных условиях подписывала Ашрафа Хакими, который после аренды был продан Реалом в Интер.

Рейнир перешел в Реал в январе этого года из Фламенго за 30 млн евро. В минувшем сезоне 18-летний игрок провел 3 поединка в составе Кастильи, отличившись двумя голами и одним ассистом.