Германия

Менеджер подтвердил грядущие изменения в составе.

Главный тренер Баварии Ханси Флик заявил, что несколько футболистов покинут клуб в течение текущего трансферного окна.

"Мы потеряем некоторых игроков, обладающих потрясающими качествами, мы должны с этим справиться".

"Если бы я мог продолжать работать с этим составом, это было бы хорошо, но, к сожалению, будет не так".

"Мы достигли чего-то особенного, чего, возможно, не все из нас думали, что сможем сделать, но я также знаю, что вся эта эйфория закончится, когда начнется новый сезон", — сказал Флик Die Zeit.

Ранее сообщалось, что Флик во главе Баварии добыл больше трофеев, чем проиграл поединков.