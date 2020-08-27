Менеджер подтвердил грядущие изменения в составе.
Ханси Флик, getty images
27 августа 2020, 08:53
Главный тренер Баварии Ханси Флик заявил, что несколько футболистов покинут клуб в течение текущего трансферного окна.
"Мы потеряем некоторых игроков, обладающих потрясающими качествами, мы должны с этим справиться".
"Если бы я мог продолжать работать с этим составом, это было бы хорошо, но, к сожалению, будет не так".
"Мы достигли чего-то особенного, чего, возможно, не все из нас думали, что сможем сделать, но я также знаю, что вся эта эйфория закончится, когда начнется новый сезон", — сказал Флик Die Zeit.
Ранее сообщалось, что Флик во главе Баварии добыл больше трофеев, чем проиграл поединков.