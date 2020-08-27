Аргентинца в Германии точно не будет.
Лионель Месси, getty images
27 августа 2020, 12:19
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение о том, может ли клуб пригласить Лионеля Месси.
"Мы не можем платить игроку подобного уровня. Это не часть нашей политики и философии".
"Честно говоря, я немного расстроен, услышав, что Месси может покинуть Барселону. Лео написал историю этого клуба, и я считаю, что он должен закончить свою карьеру там".
"Есть внутренние и частные аспекты, о которых я не знаю, и поэтому я не буду вмешиваться", — сказал Румменигге Tuttosport.
Ранее сообщалось, что Месси должен встретиться с президентом Барсы Хосепом Бартомеу, на которой будет решено будущее игрока.