Стороны готовы обсудить сложившуюся ситуацию.
Лионель Месси, getty images
27 августа 2020, 10:58
Президент Барселоны Хосеп Бартомеу проведет встречу с лидером команды Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, руководитель каталонцев стремится сохранить аргентинского футболиста, найдя компромисс в сложившейся ситуации.
Ранее спортивный директор Барселоны Рамон Планет также подтвердил, что клуб сделает все от себя возможное, чтобы нападающий продолжил выступать в составе "блаугранас".
Кроме того, утверждалось, что основным претендентом на Месси на сегодняшний день остается Манчестер Сити.