Испания

Стороны готовы обсудить сложившуюся ситуацию.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу проведет встречу с лидером команды Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководитель каталонцев стремится сохранить аргентинского футболиста, найдя компромисс в сложившейся ситуации.

Ранее спортивный директор Барселоны Рамон Планет также подтвердил, что клуб сделает все от себя возможное, чтобы нападающий продолжил выступать в составе "блаугранас".

Кроме того, утверждалось, что основным претендентом на Месси на сегодняшний день остается Манчестер Сити.