Германия

Представляем вашему вниманию очередную подборку лучших моментов в минувшем сезоне чемпионата Германии.

В Германии завершился очередной сезон в элитном дивизионе, чемпионство в котором вновь праздновала Бавария. Официальный канал Бундеслиги продолжает подводить итоги сезона и радовать зрителей подборками красивых голов.

Предлагаем вашему вниманию топ-10 голов, которые команды забили после контратак. В эту подборку вошли голы Маркуса Тюрама, Джейдона Санчо, Леона Бейли и других.

Смотрите также лучшие голы из дальних дистанций в рамках Бундеслиги сезона-2019/20.