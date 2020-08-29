Германия

Поляк прокомментировал свои результаты в минувшем сезоне.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски поделился своим мнением о результатах в прошлом сезоне и решении УЕФА не вручать Золотой мяч в этом сезоне.

"Кому бы отдал Золотой мяч? Себе. Мы выиграли c Баварией все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром.

Понимаю, что давление на другую команду или другого игрока могло быть сильнее. Но не выиграл бы Золотой мяч любой футболист, который показал бы подобные результаты?

Не думал об отказе от вручения Золотого мяча. У нас впереди было много матчей. Главным приоритетом я для себя определил Лигу чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал", – рассказал Левандовски в интервью Sportowe Fakty.

Напомним, Левандовски стал первым футболистом, который выиграл требл и звание лучшего бомбардира во всех турнирах.