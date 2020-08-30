Германия

Польский нападающий в кампании-2019/20 не знал себе равных.

Форвард Баварии Роберт Левандовски выиграл титул игрока года в Германии. Опрос проводился изданием kicker среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов.

Роберт забил 49 голов в 38 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов в этом сезоне. Поляк считает себя достойным Золотого мяча, но France Football в этом году отменил церемонию вручения трофея.

Левандовски более, чем в пять раз превзошел ближайшего преследователя – своего товарища по Баварии Томаса Мюллера (276 баллов против 54). Защитник мюнхенцев Йозуа Киммих стал третьим с 49 очками.

Четвертое место разделили Кай Хаверц из Байера и Тимо Вернер из РБ Лейпциг (по 17 баллов), форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд стал шестым (14), седьмой – Леон Горецка из Баварии (13), вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо восьмой (11), 9-е место досталось Альфонсо Дэвису (Бавария, 9), а 10-е разделили Давид Алаба (Бавария), Матс Хуммельс (Боруссия Д) и Тони Кроос (Реал), набравшие по 6 баллов.

Среди игроков, которые набрали только по одному баллу, такие футболисты, как Мануэль Нойер, Юлиан Брандт и Марио Гомес.