Германия

Испанец вскоре покинет Мюнхен.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиаго Алькантара покинет клуб.

"Похоже, он покинет нас. Для него было важно показать, что он может хорошо играть в больших играх. Когда дело доходит до этого, это финиш. Конечно, немного больно из-за его ухода. Я жду предложения от других клубов в ближайшие несколько дней", — цитирует Румменигге Goal.

Известно, что главным претендентом на испанского футболиста на сегодняшний день является Ливерпуль.

Ранее сообщалось, что Бавария установила ценник на хавбека в размере 30 миллионов евро и не намерена делать скидку.