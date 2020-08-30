Испанец вскоре покинет Мюнхен.
Тиаго Алькантара, getty images
30 августа 2020, 16:59
Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиаго Алькантара покинет клуб.
"Похоже, он покинет нас. Для него было важно показать, что он может хорошо играть в больших играх. Когда дело доходит до этого, это финиш. Конечно, немного больно из-за его ухода. Я жду предложения от других клубов в ближайшие несколько дней", — цитирует Румменигге Goal.
Известно, что главным претендентом на испанского футболиста на сегодняшний день является Ливерпуль.
Ранее сообщалось, что Бавария установила ценник на хавбека в размере 30 миллионов евро и не намерена делать скидку.